Geldropse molenaars vechten terug: nieuwbouw rondom Nupke komt niet op gang

De juridische strijd is aangespannen door de vrijwillige molenaars van ‘t Nupke. Vorig jaar juni boekten ze een grote overwinning. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat het plan van Moeskops voor het appartementengebouw Entrada - naast het ziekenhuis - inderdaad te hoog was.

Bestemmingsplan zegt nee

De gemeente - die warm voorstander is van het Moeskops-plan - heeft notabene zelf in het bestemmingplan een beschermzone rondom de molen vastgelegd. Boven de 6,5 meter mag daarin niet worden gebouwd. En Entrada, dat in die zone komt, moet met zijn dertig appartementen vijftien meter hoog worden.

Quote Ook wij hebben te weinig personeel Woordvoerder, Raad van State

Tegen de uitspraak gingen zowel Moeskops als de gemeente in beroep. Zo’n beroepszaak komt terecht bij de hoogste instantie: de Raad van State. Maar daar is het juist de laatste paar jaar gruwelijk druk. ,,Beroepszaken worden steeds complexer. En ook bij ons speelt dat we te weinig personeel hebben”, legt een woordvoerder van de Raad uit. Hij zegt dat er voorheen tussen het instellen van beroep en de uitspraak maximaal een jaar zat. Nu kan het zomaar twee jaar worden.

Moeskops bouwt sowieso

Toch hopen ze bij Moeskops dat er nog dit jaar een behandeling komt. En als het oordeel dat het gebouw te hoog is, overeind blijft? Trekt Moeskops zich dan terug als bouwer? ,,Nou, dat doen we in geen geval. Het is zo’n bijzondere plek en mensen staan te trappelen om daar een appartement te kopen. Dus bouwen doen we sowieso. Desnoods met een aangepast plan”, aldus Henry van der Kemp, lid van de Moeskops-directie .

Tilborghs wacht af

Ondertussen liggen er nog twee bouwplannen waartegen de molenaars in het geweer zijn gekomen omdat ze (deels) in de molenbeschermingszone liggen en hoger worden dan 6,5 meter. Betonstaalbedrijf Tilborghs wil een nieuwe hal bouwen. De gemeente verleende de vergunning en de molenaars stapten naar de rechter. Volgens molenaar Frans Tullemans is die zaak inmiddels op verzoek van Tilborghs stil gelegd. ,,Die willen eerst horen wat de Raad van State oordeelt.”

Op de achtergrond het bedrijf Tilborghs, dat wil uitbreiden. Op de voorgrond het terrein aan het Emopad waarop het nieuwe Houtabouw-kantoor komt.

En Houtabouw wil (naast Tilborghs) een nieuw kantoor bouwen. Ook dat bedrijf kreeg een vergunning waartegen de Molenstichting bezwaar maakte. Dat bezwaar moet nog door de gemeentelijke bezwaarcommissie worden behandeld. Het zou kunnen dat Houtabouw besluit het risico te nemen en alvast begint met de bouw. Tullemans: ,,Maar als dat gebeurt, stappen we naar de rechter om te vragen die bouw stil te leggen. En ik denk dat we daar heel goede argumenten voor hebben.”

Houtabouw reageerde niet op vragen van het ED.



Molen 't Nupke

Zo moet het Entradagebouw met de 30 koopappartementen er uit komen te zien.