Geldropse Renske de Wolf schrijft ‘King of Wolves’: fantasy voor Young Adults

GELDROP - Ze begon met schrijven toen ze 7 jaar was. Nu is de Geldropse Renske de Wolf 35 jaar en brengt haar eerste boek uit. Het Engelstalig Young Adult boek, ‘The Crowfield Chronicles’ met als ondertitel: ‘The king of wolves’.

,,De moderne Nederlandse jeugd leest veel Engelstalige Fantasy”, weet De Wolf. ,,En nu het boek eenmaal beschikbaar is, blijkt ook dat het gekocht wordt door meiden van vijftien en zestien.” Dat is niet de reden dat ze in het Engels schrijft, ook al is ze een rasechte Nederlandse. ,,Op mijn dertiende ging ik dat gewoon doen. Waarschijnlijk omdat ik veel Engels las en lees.”

Toen De Wolf zeven jaar geleden begon met het eerste deel van de serie The Crowfield Chronicles, wilde ze gewoon schrijven en was niet bezig met de leesmarkt. Voor de uitgeverij Tribes Press had ze een schot in de roos geschreven. Het boek had niet alleen kwaliteit, het had ook Keltische thema’s wat voor een Ierse uitgever interessant is. En fantasy is zeer geliefd bij de jeugd.

Vrouwen met speciale krachten

In De Wolfs fantasiewereld woont koningsdochter Rinna. Haar familie veroordeelt Elementants al eeuwen tot de dood. Elementants zijn vrouwen met speciale krachten. Zelfs meisjes van 4 jaar die krachten hebben, worden al gedood. Rinna heeft dromen over ‘The king of wolves’ die ze niet kan verklaren.

Ze denkt dat ze wel eens een Elementant kan zijn. Dat zou haar gevaarlijk en onbetrouwbaar maken, want dat zijn de Elementants nu eenmaal. Dat weet iedereen. Maar haar land is in oorlog en ze heeft grotere zorgen dan haar eventuele verboden krachten. Het lot beslist anders, ze moet kiezen tussen haar familie en zichzelf.

De Wolf studeerde archeologie en International bussiness administration en werkt nu in Helmond als public relations manager. ,,Lang is het niet belangrijk geweest of mijn schrijverij ooit werd uitgegeven, maar op een gegeven moment vond ik mijn idee interessant genoeg om een boek te schrijven. Achteraf weet ik niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen met een full time baan, gezin en het onderhouden van sociale contacten.”

Toen ze haar fantasiewereld eenmaal had geschapen, kwam er het idee om een hele serie te schrijven. ,,Voor deel twee en drie liggen de plannen klaar. En nu ik de karakters eenmaal heb bepaald en de wereld is bedacht, gaat dat beslist vlugger dan deel een. Daar heb ik vijf jaar over gedaan.”

King of Wolves kost 14,50 euro en is onder meer te koop bij boekhandel van Grinsven in Geldrop, bij van Piere in Eindhoven en via de website renskedewolf.com.