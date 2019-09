Geldropse Roots in ‘t Groen start nieuwe reeks concerten

De concerten worden gegeven door professionele muzikanten die hun eigen muziek schrijven. De singer-songwriters brengen hedendaagse muziek, maar de invloeden zijn te horen. ,,De luisteraar hoeft alleen maar te genieten. De muzikant geeft die invloeden aan in de muziek of tijdens de inleiding op het concert dat hij gaat geven”, zegt Looijmans. Vaak is de muziekstijl niet in een hokje te vangen. ,,De muzikanten zoeken de grenzen op en mixen twee genres tot een eigen stijl.” Oorverdovend zijn de concerten niet. ,,Ik heb liever een klacht dat het geluid te zacht is, dan dat het te hard staat”, zegt Jonkengouw die het geluid regelt.



De organisatoren zijn er trots op dat het eerste concert gegeven wordt door het duo Marla en David Celia. Ze brengen dromerige, bijna psychedelische folkpop, zoals in de 60er jaren. David is een uitstekende gitarist, Marla is een celliste die uit het musical- en theaterwereld is gestapt om een avontuurlijk nomadenbestaan te gaan leiden. Hun eerste gezamenlijke CD, Daydreamers, werd in 2018 opgenomen.