Geldropse schoenmakerij Droste krijgt geen opvolger

GELDROP Schoenmaker Ton Droste in Winkelcentrum de Coevering te Geldrop stopt op 17 juli met zijn zaak. Er komt geen nieuwe schoenmaker in het pand. Voor het repareren van schoenen en het bijmaken van sleutels kunnen Geldroppenaren alleen nog in het centrum terecht.

,,Een opvolger is niet te vinden”, vertelt Ton Droste (65). ,, Schoenmaker is een uitstervend beroep en als er niet meer jongeren voor het vak kiezen, gaat veel vakkennis gaat verloren.” Droste is de zoon van een schoenmaker en heeft eigenlijk nooit over een ander vak nagedacht. Voor hij in 1994 een eigen zaak in de Sluisstraat opende werkte hij bij een baas. Hij heeft alles bij elkaar zo’n 52 jaar schoenen gerepareerd waarvan de laatste 23 jaar in winkelcentrum de Coevering.

,,Ik heb altijd plezier in mijn vak gehad, maar het is een slecht jaar geweest door corona. Ik mocht openblijven om schoenen te repareren en sleutels bij te maken, maar de meeste mensen dachten dat ik gesloten was en er kwamen bijna geen klanten. Maar dat is niet de belangrijkste reden dat ik stop. Ik ben mijn drive kwijt sinds mijn vrouw Marlies vorig jaar overleed.”

In de loop van de 52 jaar is er veel veranderd in het schoenmakersvak. ,,Het repareren is moeilijker geworden omdat schoenen tegenwoordig van plastic en synthetische rubber zijn", is Droste van mening. ,,De leren schoenen van vroeger, daar kon je echt alles aan vervangen. Mensen deden zo’n 25 jaar met hun leren Bommeltjes. Tegenwoordig gooien mensen gemiddeld drie paar per jaar weg. Zo’n berg schoenen kun je je bijna niet voorstellen.” Toch zijn er nog mensen die hun dure leren laarzen voor de zoveelste keer laten maken. ,,Leuk om te doen, maar bij de zesde reparatie is de oude glorie niet helemaal meer te herstellen.”

Het meest aparte dat hij ooit heeft gemaakt was een suède minirok met rafels eraan, geïnspireerd op de riemen die vroeger in de mode waren. ,,De vrouw die de opdracht gaf, werkte ‘achter de ramen’. Het werd een heel sexy rokje, zeker voor die tijd.” Een andere vreemde opdracht was een kapotte leren band die bevestigd was aan een op het eerste gezicht vreemde leren constructie. ,,Het bleek een seksswing te zijn”, zegt hij droog.

Droste heeft niet alleen klanten uit Geldrop en omgeving, eigenlijk uit de hele wereld. ,,Er komt regelmatig een man uit Australië die hier in de omgeving familie heeft wonen. Hij brengt vier of vijf paar kapotte schoenen mee om te repareren. En ik heb ook klanten uit Amerika en Canada.” Die moeten dus een andere schoenmaker zoeken, evenals de mensen die sleutels bij willen laten maken. ,,Tot 16 juli blijf ik mijn best doen voor de klanten.”

Plannen voor zijn pensioen heeft Droste genoeg. Kinderen en kleinkinderen kunnen op meer aandacht rekenen evenals de kerststal bij de Brigidakerk waar hij ieder jaar een helpende hand toesteek. En het is de bedoeling dat hij zich vaker gaat inzetten als hulpkoster en acoliet. ,,Ik wil ook modelbouw gaan doen en diorama’s (drie dimensionale opstellingen) gaan maken.”