Geldropse school mag speelzaal toch verhuren voor dagopvang

GELDROP - Er mag toch een dagopvang voor kinderen komen in de voormalige speelzaal van basisschool 't Vijfblad in Geldrop. Door een uitspraak van de rechter mag het Eenbes-schoolbestuur de ruimte voor dat doel verhuren aan Korein. Zodra de (interne) verbouwing klaar is, gaat de dagopvang (voor kinderen tot 2 jaar) open.

Over de verhuur was een verschil van mening tussen de gemeente Geldrop-Mierlo en het schoolbestuur. De gemeente is economisch eigenaar van het schoolgebouw, het schoolbestuur juridisch eigenaar. Zo is het bij bijna alle basisscholen geregeld. In dit geval wilde de gemeente geen medewerking verlenen aan de commerciële verhuur, vanwege het belang van de speelzaal binnen het onderwijssysteem. Die redenering bedacht de gemeente overigens niet zelf. Het is de argumentatie waarmee het schoolbestuur de gemeente 20 jaar geleden overhaalde om te investeren in uitbreiding van het schoolgebouw met een speelzaal.

De gemeente vond het onterecht als een met gemeenschapsgeld gebouwde ruimte nu commercieel ingezet wordt en huurgeld oplevert voor de school.

Daar tegenover stond de visie van het schoolbestuur. Dat stelde dat het niet de gemeente is die gaat over de inzet van ruimten in een schoolgebouw, maar de schoolleiding in overleg met het bestuur. Het leerlingenaantal is afgenomen (nu ruim 200) en zal ook niet veel meer groeien. Daarom zit de school ruim in z'n jasje en was het vrij maken van de speelzaal een optie. Bovendien, zo stelt bestuursvoorzitter Wim Klaassen van de Eenbes, is de dagopvang van belang voor het ontwikkelen van een complete ontwikkelings- en onderwijsvisie voor kinderen van 0 tot 13 jaar. En dat is wat een modern kindcentrum zoals 't Vijfblad wil bieden, aldus Klaassen. Korein zorgt ook voor de buitenschoolse opvang en het peuterwerk bij 't Vijfblad.

Het schoolbestuur en de gemeente stapten gezamenlijk naar de rechter voor een oordeel. Beide partijen hadden behoefte aan juridische helderheid omdat zich meer van dergelijke gevallen kunnen voordoen. De rechter oordeelde onlangs dat het schoolbestuur in zijn recht staat. En dus moest de gemeente het eerdere besluit vernietigen om geen medewerking te verlenen aan de verhuur aan Korein.

Nu is die medewerking er dus alsnog. Al wordt wel in het contract opgenomen dat de verhuur aan Korein stopt op het moment dat het leerlingenaantal toch toeneemt. ,,Want dan gaan we geen gemeenschapsgeld steken in noodlokalen of zo", aldus een woordvoerster van de gemeente.

Omdat Korein nog een aannemer moet zoeken voor de interne verbouwing duurt het nog wel een paar maanden voordat de dagopvang open gaat.