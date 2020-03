Geldropse senioren blijven op elleboogkruk-afstand

,,Anders zie ik veel mensen in de hal en op de galerij als ik mijn hond uit ga laten”, vertelt Kea de Turck (63) bij de ingang van Magdalenahof. Nauwkeurig houdt ze 2 meter afstand tijdens het gesprek. ,,We zijn een hechte groep bewoners en hebben meestal veel contact met elkaar. Het is raar als ik terugkom van het wandelen en er is niemand om mee te kletsen of me te begroeten".