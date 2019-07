Geldropse soigneur doet boekje open over profpeloton

Auto onderstebo­ven op vangrails na ongeluk op A67 bij Geldrop, weg weer vrij

11 juli GELDROP - Op de A67 ter hoogte van Geldrop is donderdagavond een ongeluk gebeurd. Daarbij is een auto ondersteboven op de vangrails beland. De weg is inmiddels weer vrij en de files lossen zich op.