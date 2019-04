Geldropse ‘Stinkstraat’ gaat gebukt onder enorme gierlucht: ‘Je kunt hier niet normaal buiten barbecueën’

,,Je kunt hier echt niet met plezier buiten gaan barbecueën. Zo erg is het. De mensen daar verderop, dichter bij het slachthuis, hebben het nog erger”, vertelt Brouwer. De klagende buren denken dat de overlast komt van het vuil dat het slachthuis in de riolering loost. ,,We hebben al eens gebeld met het slachthuis. We kregen een bloemetje, maar er is niets aan gedaan. Iets klopt er niet.” Tegen de avond is de stank het ergst volgens Brouwer.