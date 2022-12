Geldropse verdachte (52) houdt het niet uit in de rechtszaal: ‘Dan ga ik’

‘Stroomstop’ nu echt voorbij: Brabantse bedrijven kunnen bijna overal aangeslo­ten worden op net

EINDHOVEN - De ‘stroomstop’ in Brabant is definitief voorbij. Bedrijven kunnen weer terecht voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet. Al blijft het op sommige plekken wel knellen.

15 december