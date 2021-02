Geldropse verdachte van moord op Els Slurink in 1997 blijft vastzitten

GELDROP - De 44-jarige Jahangir A. die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink uit Groningen in 1997, blijft vastzitten. Hij werd vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die verlengde het voorarrest van de vrijdag opgepakte man uit Geldrop met veertien dagen.

A. werd vrijdagavond met veel machtsvertoon in Nuenen aangehouden door een arrestatieteam. Het is onduidelijk of hij daar ook echt woonde. De geboren Iraniër verhuisde de laatste jaren veelvuldig en leidde een min of meer zwervend bestaan.

De 33-jarige klinisch psychologe Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar benedenwoning aan het Van Brakelplein in de Zeeheldenbuurt in Groningen. Het slachtoffer, dat onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart. Tijdens het onderzoek is mannelijk DNA aangetroffen onder een van de nagels van het slachtoffer. In haar achtertuin werden schoenafdrukken van legerkisten gevonden.

De politie vroeg vorige week dinsdag in het programma Opsporing Verzocht om tips over deze cold case. Ook hingen op bijna honderd locaties in de stad Groningen twee weken lang posters en deelde de politie flyers uit om aandacht te vragen voor de moordzaak. De zaak van de dood van Slurink is de eerste in een serie cold cases waar de politie opnieuw gaat induiken.