Geldropse voedselbank groter, veiliger en klantvriendelijker

De ruimte aan het Industriepark is uitgebreid met een nissenhut. Het is een tijdelijke oplossing. Vorig jaar kwam de Voedselbank in de problemen: het aantal klanten nam toe, de ruimte was veel te klein en er was geen gekoelde opslag. Etenswaar werd dus her en der elders in Geldrop opgeslagen. Door de 1,5 meter corona-afstand werd de ruimte aan het Industripark helemaal ontoereikend.