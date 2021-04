Geldropse wethouder Looijmans krijgt geen vaart in zwembadplan

Het lijkt inmiddels een gebed zonder einde. Zeg ‘zwembad’ en zeg 'Laco’ in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad en de hele boel verzuipt in een oeverloze discussie.

Met aan de ene kant partijen die vinden dat de gemeente veel meer te zeggen moet hebben over hoe Laco de jaarlijkse exploitatiesteun van ruim 2 ton gebruikt. En die dus inzage willen hebben in de financiële stukken (D66, PvdA, DPM, college van B en W). En aan de andere kant partijen die zeggen dat dat het onzinnig is om dat te eisen van een op winst koersend bedrijf (Samen, CDA). En dan zijn er nog partijen die al jarenlang geen vertrouwen hebben in de goede intenties van Laco en dat bij iedere gelegenheid ‘in de groep gooien’ (PvdA, VVD).

Er was overeenstemming

Het zwembad is hard aan renovatie toe. De gemeente wil daar -als belangrijke geldschieter- over meepraten. Laco wil het liefst zo goedkoop mogelijk renoveren. De gemeente wil extra investeren in duurzaamheid. In grote lijnen was daarover na 1,5 jaar onderhandelen eindelijk overeenstemming. Kosten: tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.

Quote Wij zijn geen bank. Bij andere onderne­mers investeren we ook niet Peter Looijmans, wethouder Geldrop-Mierlo

Maar de wens van Laco dat de gemeente dan die investering doet, leidde weer tot nieuwe vertragingen in de onderhandelingen. De gemeente wil dat namelijk niet. Wethouder Peter Looijmans (DGG, sport en bewegen): ,,De gemeente is geen bank. Bovendien is het zwembad niet van ons maar van een ondernemer. Bij andere ondernemers investeren we ook niet”. Looijmans houdt wel rekening met een extra exploitatiesubsidie van 1,5 ton per jaar als Laco zelf investeert in de renovatie.

Twee harde uitgangspunten

Voordat de wethouder verder gaat onderhandelen met Laco, wil hij steun van de gemeenteraad voor twee harde uitgangspunten: 1: Laco financiert de renovatie zelf, 2: Laco verschaft jaarlijks inzage in de jaarstukken. In de vergadering van dinsdagavond moest duidelijk worden of daar in de komende raadsvergadering een meerderheid voor is.

Die duidelijkheid kwam er niet. Er was wel veel kritiek op de wethouder van coalitiegenoot CDA en oppositiepartij Samen. Vooral omdat het allemaal veel te lang duurt. Ook vinden deze partijen de inzage-eis onzinnig. ,,Willen we soms weten of de directeur in een te grote auto rijdt? Natuurlijk maken ze winst. Het is een bedrijf", aldus Miranda Verdouw van Samen. Andere partijen (CDA en VVD) kwamen maar weer eens met oude grieven richting Laco. Ze vinden Laco onbetrouwbaar.

Geen antwoord op kritiek

Waar de wethouder er de afgelopen anderhalf jaar niet in slaagde door te pakken in de onderhandelingen met Laco, lukte dat in de discussie dinsdagavond evenmin. Hij gaf ook geen antwoord op een aantal kritische vragen. Op het kritische betoog van coalitiegenoot CDA (Nico van Dijck) ging hij nauwelijks in. Uiteindelijk beloofde hij dat de komende week na overleg met ambtenaren schriftelijk te doen.

Ook ging Looijmans herhaaldelijk niet in op de tip van de VVD om in het vervolg de burgemeester Jos van Bree mee te nemen naar de gesprekken met Laco. In zijn vorige functie als wethouder in Helmond deed Van Bree ervaring op in het onderhandelen met Laco. Maar Looijmans wilde niet verder gaan dan: ,,De burgemeester wordt automatisch betrokken want alles wordt besproken in B en W.” Dat is opmerkelijk omdat Laco-eigenaar/directeur Bert Lavrijsen eerder tegen deze krant zei dat de burgemeester bij ten minste een van de gesprekken samen met wethouder Looijmans aanwezig was.