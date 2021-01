Geldropse ‘witwasdiplomaten’ zagen arrestatie al aankomen door blunder Liechtenstein

GELDROP - Nog voordat ook maar één van de vermeende ‘witwasdiplomaten’ uit Geldrop en omgeving was aangehouden, lag de verdenking tegen hen al op straat. Met dank aan Liechtenstein. Het ministaatje had informatie over een rechtshulpverzoek van justitie in Nederland doodleuk naar een van de verdachten gestuurd.

Dat bleek afgelopen week in de voorbereidende zitting bij de rechtbank. Een van de verdachten had een bedrijf in Liechtenstein. Vermoedelijk heeft justitie daarom de hulp ingeroepen van de plaatselijke autoriteiten om onderzoek te doen. Dat had alleen nooit bekend mogen worden bij de verdachte. „Daar waren we goed ziek van”, zei een van de twee officieren van justitie die op de zaak zitten.

Diplomatiek paspoort

De zaak draait hoofdzakelijk rond vier mannen uit Veldhoven, Nuenen en Geldrop die worden verdacht van het witwassen van miljoenen aan drugsgeld. Zij waren betrokken bij een handelsmissie van de Centraal-Afrikaanse Republiek, twee van hen hadden ook een diplomatiek paspoort.

Daarin is een levendige handel in het criminele circuit. Justitie denkt dat de mannen op die manier ongezien contant geld naar Afrika konden sluizen. De mannen wilden investeren in onder andere goud en diamanten.

Toen de verdachten in oktober werden opgepakt, probeerden rechercheurs al drie jaar lang alle geldstromen in kaart te brengen. Zij zagen hoe geld heen en weer werd geschoven tussen bedrijven en bankrekeningen van Liechtenstein tot Dubai en Mauritius. „Dat het witwasonderzoek zo internationaal is, maakt het heel complex”, aldus justitie. „Helemaal omdat je niet zomaar elk land kan benaderen voor hulp.”

Vijfde verdachte

Het onderzoek is waarschijnlijk pas in de herfst klaar. Tot ongenoegen van de advocaten, die ook klaagden dat justitie allerlei resultaten van het onderzoek lang onder zicht houdt. Twee van de vier verdachten werden al eerder vrijgelaten. Deze week werd ook het voorarrest van de Nuenense verdachte, die wordt gezien als de geldkoerier, geschorst. Onder andere omdat het onderzoek nog zo lang duurt. Alleen de vermeende leider van het kwartet, Berrie S. uit Veldhoven, zit nu nog vast.

Vorige week werd er in Duitsland nog wel een vijfde verdachte aangehouden. Deze Nederlander kreeg al eerder bezoek van de Duitse politie, maar werd toen niet opgepakt. Hij zal worden gehoord nadat hij aan Nederland is overgeleverd. Het is onduidelijk waarom hij nu pas is aangehouden.