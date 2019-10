Geldropverbod voor ontuchtpleger

De man (48) is geestelijk beperkt. Dat was voor het buurgezin geen beletsel om hem als een van hen te behandelen. De kinderen speelden graag bij hem, tot het meisje in april opeens hard huilend werd teruggebracht. Hij had aan haar gezeten. Na zijn arrestatie bekende hij dat ‘een keer of zeven’ te hebben gedaan. Tijdens de rechtszaak zei hij dat het slechts eenmalig was. De rechtbank houdt het op 'meermalen'.