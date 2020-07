‘Gelukkig geen dood door schuld’

'Geobsedeer­de' stalker die met molotov­cock­tail toesloeg in Nuenen probeert vanuit cel opnieuw brand te stichten

29 juli NUENEN - Een veroordeelde stalker uit Venlo heeft mogelijk vanuit de gevangenis geprobeerd om opnieuw brand te stichten bij zijn ex of andere betrokkenen in de zaak. De stalkingszaak kwam in mei nog voorbij in SBS 6-programma Gestalkt. Te zien was dat de Limburger meermaals brand stichtte, onder meer met een molotovcocktail in Nuenen.