Gelukkig worden door Geldrop-Mierlo's jongerenwerk

GELDROP-MIERLO - Jongeren helpen het beste uit zichzelf te halen om zo de kans te vergroten dat ze opgroeien tot gelukkige mensen. En als gemeente veel meer dan nu in de gaten houden hoe dat gebeurt. Zo laat zich de nieuwe aanpak van het jongerenwerk in Geldrop-Mierlo het best samenvatten. Via een Europese aanbesteding gaat de gemeente op zoek naar de geschiktste organisatie.

Het jongerenwerk in Geldrop-Mierlo is sinds jaar en dag in handen van de regionaal opererende LEVgroep. 4 jongerenwerkers en een stagiaire werken vanuit jongerencentrum de Lounge in Geldrop en gemeenschapshuis Loesje in Mierlo. Jaarlijks subsidieert de gemeente de LEVgroep hiervoor met 385.000 euro. De insteek van het jongerenwerk oude stijl is te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terechtkomen en dat ze zorgen voor overlast.

Uit de tijd

En dat vindt jongeren-wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) uit de tijd. ,,Jongeren van iedere maat en soort hebben mogelijkheden, talenten en ambities. Wij willen veel meer dan nu het geval is focussen op het ontwikkelen van die mogelijkheden en talenten. Dat je daarmee kan voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen is mooi meegenomen. Maar dat is niet het doel. Net zo min als bezuinigen het doel is. We willen insteken op het welzijn en geluk van jonge mensen.”

De baas

Daarbij komt dat de gemeente meer de baas wil zijn over de manier waarop er aan gewerkt wordt de doelen te bereiken. En dus is een subsidie-relatie onhandig. Want daarbij is de instelling of organisatie die het jongerenwerk uitvoert autonoom. Bij een openbare aanbestedingsprocedure kan de gemeente veel specifieker formuleren aan welke diensten behoefte is om bepaalde doelen te bereiken. ,,Bovendien vinden we het ook wel prettig om de markt eens te verkennen en te vergelijken hoe verschillende organisaties het zouden willen aanpakken", aldus Van Otterdijk.

Aanbesteding

De gemeente wil per 1 januari 2021 van start met het jongerenwerk nieuwe stijl. Dat betekent dat de aanbesteding uiterlijk in februari 2020 gepubliceerd moet worden. Het gaat om een periode van 4 jaar. Met 4 keer 385.000 euro is dat een bedrag waarvoor een Europese aanbesteding verplicht is. De wensen ten aanzien van het jongerenwerk -zoals bijvoorbeeld een veel betere verbinding met scholen, verenigingen en ouders- worden nog besproken met de politiek.

Begrip