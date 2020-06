Gemeente Geldrop-Mierlo akkoord met kermissen begin september

En dat doet Nikkie van der Kaaden van NvdK Events ook zo snel mogelijk. Ze is nog in overleg met de plaatselijke horeca en met de exploitanten. Maar dat er 2 volwaardige kermissen komen staat vast. Het overleg met de horeca gaat onder meer over de plek van sommige attracties. NvdK Events organiseert de kermissen in Mierlo en Geldrop.