Gemeente Geldrop-Mierlo tijdelijk verder in het rood

Dat moet worden bijgepast uit de gemeentelijke spaarpot. En die wordt daarmee akelig leeg.

Toch is er geen sprake van paniek bij de lokale politiek. Die accepteert de gang van zaken. Zodat de verwachting is dat de Jaarrekening 2019 van de gemeente maandag 29 juni in de raadsvergadering zonder ophef kan worden vastgesteld. En dat is wel een heel ander verhaal dan vorig jaar, toen iedereen inclusief geld-wethouder Hans van de Laar (DPM), zich rot schrok van de jaarrekening.

Vorig jaar schrikreactie door kosten jeugdzorg en Wmo

Het waren toen vooral de cijfers binnen het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo) die die schrikreactie veroorzaakten. Voor dat sociaal domein kreeg de gemeente in 2018 17 miljoen euro van het Rijk. Te weinig, zo wist de gemeente al en daarom werd 2,8 miljoen euro eigen geld bijgelegd. Maar toen de Jaarrekening 2018 was opgemaakt, bleek zelfs dat te weinig: er moest nog eens bijna 2 miljoen euro bij.

Dat is nu wel anders. Uit de Jaarrekening 2019 blijkt dat er vorig jaar 18,2 miljoen euro naar jeugdzorg en Wmo is gegaan. En dat is 3,5 ton minder dan de gemeente had verwacht. Het ziet er naar uit dat de grote bezuinigingsoperatie die onder leiding van zorg-wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) is ingezet, zijn vruchten afwerpt.

Gemeentelijke zorgprofessionals voor jeugdhulp

Een van de doelen van die operatie is om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen en jongeren met problemen zo ver ‘afglijden’ dat ze alleen nog maar geholpen kunnen worden met dure, specialistische hulp. Meer dan voorheen worden gemeentelijke zorgprofessionals ingezet voor jeugdhulp.

In een vergadering met gemeenteraadsleden vorige week durfde wethouder Van de Laar -wat het sociaal domein betreft- zelfs optimistisch vooruit te blikken. De bezuinigingsoperatie die is ingezet betreft een periode van vier jaar. De eerste 3 jaar zou er nog steeds -maar wel steeds minder- geld uit de gemeentelijke reserves nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Maar inmiddels verwacht de wethouder dat dat de laatste 2 jaar niet meer nodig is.

Steeds duurdere afvalverwerking

Dat er in 2019 toch meer geld werd uitgegeven dan verwacht, heeft veel te maken met de stijgende kosten voor afvalverwerking. Geldrop-Mierlo moest dit jaar bijna 4 ton aan Cure bij betalen. Ook vorig jaar waren die kosten al veel hoger dan geraamd. Van de Laar rekende voor dat de afvalverwerking zo in 2 jaar tijd bijna 1 miljoen euro extra gekost heeft. Cure is het afvalverwerkingsbedrijf dat door Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven is opgericht. De wethouder wil nu nog niet dat de hoge Cure-kosten leiden tot hogere afvalstoffenheffing voor de inwoners. Maar hij sluit dat op termijn niet uit.

De hele Geldrop-Mierlose politiek maakt zich zorgen over de algemene reserves. Er is afgesproken dat daarin minstens 3,5 miljoen euro moet zitten. En met het aanvullen van het jaarrekening-tekort zakt het niveau tot onder dat minimum. Verder zijn de komende jaren financieel gezien toch al niet zorgenvrij. De coronagevolgen zijn nog niet duidelijk en de financiële positie van werkbedrijf Senzer is wankel, om maar eens wat te noemen.

Quote We duiken nu met de reserves wel onder het minimum, maar volgend jaar komen we weer boven Wethouder Hans van de Laar

Toch was Van de Laar overwegend optimistisch. ,,We duiken nu met de reserves wel onder het minimum, maar volgend jaar komen we weer boven”. Daarbij weet de wethouder dat er nog vermogen zit in het Geldrop-Mierlo's Grondbedrijf, waarvan de begroting apart gehouden wordt. Van de Laar denkt dat met de grondexploitatie van de Mierlose wijk Luchen tot 2025 (als de werkzaamheden zijn afgerond) nog 11 miljoen euro verdiend kan worden.

Ook de accountant die de Jaarrekening 2019 beoordeelde en vergeleek met andere gemeenten is over de hele linie tevreden. De financiële positie van Geldrop-Mierlo schommelt tussen ‘neutraal’ en ‘ruim voldoende'.