Gemeente Geldrop-Mierlo wil af van flessenhals Bogardeind

Onzekere periode voor Nuenen door uitstel fusiebe­sluit

14:04 NUENEN - Nuenen gaat een maandenlange periode van onzekerheid over de toekomst van de gemeente tegemoet. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings weet nog niet weet wanneer ze haar voorstel om Nuenen te dwingen tot een fusie met Eindhoven alsnog in stemming brengt. Spierings heeft dat vrijdag gezegd tijdens de vierde en voorlopig laatste debatronde in Provinciale Staten over de omstreden herindeling.