Gemeente Geldrop-Mierlo: ‘Wil rijke oudere de poets misschien zelf betalen?’

GELDROP-MIERLO - Sinds vorig jaar kunnen ook mensen met een hoger inkomen in aanmerking komen voor met Wmo-geld gesubsidieerde hulp in de huishouding. De gemeente moet dat betalen. ,,Dat loopt een keer spaak", zegt wethouder Marc Jeucken (CDA, Wmo) van Geldrop-Mierlo.

Daarom gaan zorgambtenaren van de gemeente alle mensen die daarvoor in aanmerking komen, vragen of ze hun scootmobiel, zorgtaxi of huishoudelijke hulp echt niet (deels) zelf kunnen betalen. ,,Wij doen een beroep op mensen om niet automatisch een beroep te doen op de gemeenschap", zegt Jeucken in een toelichting.

Het was onlangs bij de presentatie van de gemeentebegroting 2021 dat Jeucken met zijn solidariteits-oproep kwam: ,,Zodat mensen die het zelf kunnen betalen niet onnodig gebruik maken van de regels die er zijn en waar ze recht op hebben", zei hij toen.

Minder geld, meer ouderen

Eerst was het zo dat alleen mensen met een kleine portemonnee subsidie uit de Wmo-pot konden krijgen. Mits uit een ‘keukentafelgesprek’ bleek dat ze een terechte zorgvraag hadden. Maar inmiddels zijn er twee zaken veranderd. Eén: gemeenten krijgen minder Wmo-geld van het Rijk om de aanvragen mee te betalen. Twee: iedereen met een zorgvraag kan tegenwoordig Wmo-subsidie krijgen. De eigen bijdrage is maximaal 19 euro per maand. Dat tarief geldt zowel voor de zorgtaxi en scootmobiel als voor de huishoudelijke hulp.

Vanwege corona zijn veel kosten voor de gemeente nog uitgesteld

Vooral het aantal ouderen dat eerst de hulp in de hushouding zelf regelde en betaalde, maar nu een beroep doet op de gemeente, neemt toe. Vorig jaar kregen 739 mensen in Geldrop-Mierlo gesubsidieerde poetshulp. Nu zijn dat er 922. Een toename van 25 procent. Het totaalbedrag dat de gemeente daarvoor kwijt was steeg relatief minder: van 2.120.000 naar 2.200.000 euro. Dat komt doordat veel ouderen vanwege corona voor de veiligheid nog maar even afzien van poetshulp.

Maar de aanvragen zijn wel gehonoreerd. ,,En dan is het ook nog eens zo dat er steeds meer ouderen komen. Als dit zo door gaat, zal de wal het schip doen keren. Dat zouden de mensen zich moeten realiseren", aldus Jeucken.

Kronkeltje in de wet

Dat mensen die de hulp best zelf kunnen betalen het nu via de gemeente goedkoper kunnen regelen noemt de wethouder ‘een kronkeltje in de wet'.

Hij stelt ook dat goedkoper niet per se zaligmakend is. ,,Een eigen hulp kun je instructies geven: doe deze week maar dit en volgende week maar dat. Je kunt iemand volgens jouw normen laten poetsen. En dat kan allemaal niet met de Wmo-hulp. Als die zijn geweest moet ‘het huis schoon zijn’. En daarvoor zijn richtlijnen opgesteld. Dat zijn misschien andere richtlijnen dan die de aanvrager hanteert. Dat moeten mensen zich goed realiseren. De hulp die via de gemeente is geregeld kunnen zij niet aansturen".

Jeucken beseft dat het solidariteits-beroep ook echt niet meer is dan dat: een appèl om begrip te hebben en bereid te zijn om het algemeen belang op één te zetten. ,,Want wij zijn door wettelijke regelingen aan handen en voeten gebonden. Daar proberen we zo goed mogelijk een draai aan te geven”.