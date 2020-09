Gemeente overweegt extra asfalt voor autoverkeer nieuwbouwwijk Nuenen-West

NUENEN - Nuenen gaat serieus kijken naar een nieuwe route voor autoverkeer vanuit Nuenen-West naar de A270 die in meerdere varianten is aangedragen door bewoners. Verschillende oplossingen worden globaal beoordeeld en verder uitgewerkt als ze kansrijk zijn.

Wethouder Caroline van Brakel heeft dat dinsdagavond toegezegd aan de Nuenense politiek die potentie ziet in een extra route die de drukte op de Opwettenseweg kan beperken.

,,Een aansluiting vanuit Nuenen-West op de Wolvendijk is het onderzoeken waard’’, zei PvdA-fractievoorzitter Jan Wesenbeek bijvoorbeeld over de oplossingen die zijn gepresenteerd door het Actiecomité Opwettenseweg Veilig! en een grote groep betrokken partijen uit Nuenen-Zuid.

Oplossing op Nuenens grondgebied

De wethouder wil zich richten op een oplossing op Nuenens grondgebied. Vanwege tijdsdruk wil ze voorkomen dat ze in een discussie beland met de gemeente Eindhoven of de provincie Noord-Brabant over de aanleg van een nieuwe weg tot aan de andere kant van de Kleine Dommel.

Nuenen is op zoek naar een oplossing voor het toenemende verkeer door de bouw van nieuwbouwwijk Nuenen-West. Door het besluit van de gemeenteraad om de Opwettenseweg open te houden voor autoverkeer is dat extra ingewikkeld. De Opwettenseweg bezwijkt onder de drukte en voor de afwikkeling van het verkeer is een andere oplossing nodig.

Fietspad weggegooid geld

Het lijkt er op dat de gemeenteraad afscheid neemt van het idee om een nieuw fietspad aan te leggen in Nuenen-West. Onderzoek wijst uit dat een fietspad (met een prijskaartje van ten minste 2 miljoen euro) geen oplossing is voor de drukte op de Opwettenseweg. ,,Het voegt niks toe behalve kosten en een doorsnijding van natuur’’, aldus Hein Kranen van coalitiepartij Natuurlijk Nuenen. ,,Een fietspad lijkt me weggegooid geld’’, aldus Nico van de Klundert van coalitiepartner GroenLinks.

De wethouder benadrukte nogmaals dat het gemeentebestuur snel knopen moet doorhakken. De voorgedragen varianten worden binnen drie weken beoordeeld om voor te leggen tijdens een volgende inspraakronde. Ze wil dat de gemeenteraad in december een beslissing neemt over het nieuwe bestemmingsplan voor Nuenen-West om te voorkomen dat de huizenbouw stagneert. ,,December is de uiterlijke datum om niet helemaal vast te lopen.’’

Hapsnap oplossing

Oppositiepartijen zoals Combinatie, PvdA en VVD zijn minder gevoelig voor de tijdsdruk. Ze willen vooral voorkomen dat door haast verkeerde keuzes worden gemaakt. ,,We doen onszelf te kort door niet te kijken naar Eindhoven. Het zou triest zijn als we door tijdsdruk een hapsnap oplossing kiezen die niet optimaal is’’, aldus Monique Donkers (Combinatie).