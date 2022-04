Gemeente sluit twee drugspanden in Geldrop: 280 hennepplanten en cocaïne gevonden

Met video Man op scooter belaagd en neergesto­ken in Geldrop, verdachte (21) meldt zich op politiebu­reau

GELDROP - Bij een steekpartij op de Reinoutlaan in Geldrop is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Hij werd volgens de politie belaagd en in zijn arm gestoken terwijl hij op een scooter zat. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 21-jarige verdachte meldde zich binnen een paar uur zelf op het politiebureau.

16 april