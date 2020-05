Gemeente steunt plan voor 29 nieuwe huizen in Nederwetten

Volgens het aangepaste plan komen er vrijstaande huizen, tweekappers en rijtjeshuizen op drie percelen in het gebied tussen de Hoekstraat, Eikelkampen en Nieuw Ervensestraat. De bijbehorende overeenkomsten met de gemeente worden op korte termijn getekend.

Onderdeel van de afspraken is dat 30 procent van het aanbod (circa negen huizen) sociale woningbouw zal zijn. Het kan gaan om betaalbare starterswoningen of huizen die worden verkocht aan een woningcorporatie om te verhuren.

Plangebied uitgebreid

Plannen voor woningbouw in het gebied in Nederwetten bestaan al veel langer. In 2016 ging het nog om 21 huizen. Door de aankoop van een extra perceel van de Nuenense woningcorporatie Helpt Elkander is het plangebied uitgebreid en is er ruimte voor 29 huizen.

Als het aan de Nuenense initiatiefnemer ligt, begint de bouw eind dit jaar. Begin april was een bijeenkomst gepland met omwonenden maar die ging niet door vanwege de coronabeperkingen. Overleg met de buurt is daarom nog gaande.

Stankcirkel nertsenfokkerij

Er is in het gebied nog meer ruimte voor woningbouw maar overige grond ligt nog in de stankcirkel van een nertsenfokkerij. Nieuw perspectief ontstaat als het bedrijf op 1 januari 2024 moet sluiten vanwege een landelijk verbod. Maar voor een eventuele tweede fase zijn nog geen concrete stappen gezet, zegt Jansen.

Nederwetten zit al jaren te wachten op uitbreiding. Het aantal inwoners van het dorp blijft steken rond 850 terwijl als streefaantal 1250 is genoemd om vooral de school, maar ook het dorpshuis en bijvoorbeeld de voetbalclub overeind te kunnen houden.

Spookdorp

Na de bouw van de wijk Esrand die er kwam omdat de Wettense jeugd protesteerde en kampeerde bij het gemeentehuis in Nuenen is er vrijwel niks meer gebouwd in het dorp.

Inwoners vrezen dat Nederwetten verandert in een spookdorp. De dorpsraad trok twee maanden geleden aan de bel om de gemeente ter herinneren aan oude afspraken om in totaal 135 nieuwe woningen te bouwen.