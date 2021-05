Gemeente wil Bogardeindwoningen kopen, niet onteigenen

Geldrop trekt 4,2 miljoen euro uit voor verbreding Bogardeind

8 april GELDROP - ,,Het gas erop”, dat was de eenstemmige mening over de verbreding van het Bogardeind in Geldrop woensdagavond in de commissievergadering. De politiek wil de belangrijkste invalsweg vanaf de A67 naar het centrum zo snel mogelijk aanpakken en heeft daar 4,2 miljoen euro voor over. Het gaat om het gedeelte van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der vier Heemskinderen. De sloop van de huizen 85 tot en met 123 komt daarmee in zicht.