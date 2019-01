Gemeente wil deel percelen kopen voor breder Bogardeind Geldrop

GELDROP - Het Bogardeind is over een lengte van zo'n 200 meter een onveilige, vuile flessenhals. De hoofdentree van Geldrop ziet er armoedig uit, vindt de gemeente. Vandaar het plan om van 20 aanliggende percelen een strook te kopen.

In een vergadering van raadsleden met wethouder Marc Jeucken bleek maandagavond dat alle politieke partijen achter dat plan staan. Het Bogardeind is tussen de kruising met de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen veel te smal. De trottoirs liggen er op de meeste plekken pal voor de voordeur. Er is geen fietspad. De luchtkwaliteit is er het slechtst van de hele gemeente. Er rijden dagelijks 17.000 auto's en in de toekomst -als de A67 verbreed is- zal het er alleen nog maar drukker worden.

Spijkers met koppen

Omdat er aan de oneven kant van de weg een paar percelen te koop staan en een paar panden gesloopt zijn, wil de gemeente nu spijkers met koppen slaan. Door de gemeenteraad een zogenoemd voorbereidingsbesluit te laten nemen, kan voorkomen worden dat er op de braakliggende percelen panden gebouwd worden die opnieuw vlak tegen de weg aanliggen. De gemeente heeft vervolgens een jaar de tijd om een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan te maken. Als dat er ligt, mag er sowieso geen bouwvergunning meer gegeven worden op basis van het oude bestemmingsplan. Het voorbereidingsbesluit wordt in de komende raadsvergadering genomen.

Hoger bouwen

Het plan is om van alle circa 20 percelen (van huisnummers 85 tot 123) het voorste deel te kopen. Zo snel mogelijk gaat de gemeente overleggen met de eigenaren over nieuwbouwmogelijkheden voor hen, verder naar achter op de percelen. Daarbij wordt er ook over gedacht om in een nieuw bestemmingplan op die percelen hoger bouwen toe te staan.

Ondertunneling

Jeucken legde uit dat het Bogardeind ook in de toekomst de hoofdentree van Geldrop zal blijven. De andere route vanaf de A67-afrit is via het Emopad. Maar als die drukker wordt, dreigen problemen doordat de rij auto's bij een gesloten spoorwegovergang te lang zou worden. Ondertunneling van dat spoor (zoals bijvoorbeeld de VVD bepleit) is vele malen duurder dan de operatie Bogardeind, zo zei de wethouder.

Beide routes