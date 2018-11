Gemeente wil grond Haakakker Mierlo terug

Geldrop-Mierlo wil het ‘oneigenlijk grondgebruik’ in kaart brengen. In veel gevallen gaat het om een stukje gemeenteplantsoen dat inwoners bij hun eigen tuin hebben getrokken. ‘Dit ongeregistreerd grondgebruik willen we legaliseren door middel van verkoop, verhuur of terugname’, stelt het college in een brief aan de gemeenteraad.