Gemeentelijke onderscheiding voor Mario Collombon, molenaar van De Roosdonck

Wethouder Stultiëns haalde aan dat Collombons eerste speelgoed een molentje was dat 'Tulpen uit Amsterdam' kon spelen, dat hij in zijn jeugd, samen met zijn vader, vele molens bezocht en dat het maken van modelmolentjes een hobby was. Al vanaf zijn vijftiende maalt hij het meel in De Roosdonck. Hij behaalde in 1997, als jongste ooit, het diploma molenaar.

Van Gogh

Ook de eigenaar van de molen, Hennie Merks, sprak zijn trots en waardering uit voor het werk van Collombon. Door de vele tekeningen die Vincent van Gogh van de molen maakte is deze wereldberoemd. Er komen jaarlijks meer dan 3000 bezoekers uit de hele wereld op af en het is volgens Merks ook aan Collombon te danken dat De Roosdonck nog altijd een van Nuenens mooiste monumenten is. ,,De molen draait op jou" zei hij.