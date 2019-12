Gemeenten: Attero breekt afspraken met initiatief voor pretpark op Landboed Gulbergen

EINDHOVEN - De overeenkomst die afvalverwerker Attero woensdag aangaat met stichting Wasteworld voor een themapark op Landgoed Gulbergen is in strijd met afspraken, zeggen de betrokken gemeenten. De 21 regiogemeenten menen bovendien dat schade is veroorzaakt en hebben het bedrijf aansprakelijk gesteld.

Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek schrijft dat in een brief die hij vorige week direct na de aankondiging van de plannen naar Attero heeft gestuurd. De brief maakt duidelijk dat er achter de schermen grote ruzie is ontstaan tussen de regiogemeenten en het afvalbedrijf.

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zijn eigenaar van de voormalig vuilstort op de grens van Nuenen en Geldrop. De Laarbeekse burgemeester is voorzitter van de MRE-adviescommissie Gulbergen.

Grote plannen

Attero huurt (pacht) en beheert de vuilstort sinds 2003 en beloofde bovendien te zorgen voor een recreatieve ontwikkeling in het gebied. Grote plannen voor bijvoorbeeld en bungalowpark en evenemententerrein kwamen niet van de grond.

Vorige week kondigde het bedrijf plotseling de overeenkomst aan met stichting Wasteworld die op het hoogste punt van Brabant een pretpark met het thema afval en duurzaamheid wil bouwen.

Publieke opinie

De betrokken gemeenten reageerden verbaasd omdat zij van niks wisten. Van der Meijden herhaalt dat in zijn brief. ,,In gesprekken tussen Attero en vertegenwoordigers van MRE is gesproken over Wasteworld als potentiële partij. Ondanks verzoeken heeft Attero op geen enkele wijze inzage gegeven in welke plannen dan ook.’’

De intentieovereenkomst die Attero woensdag ondertekent met Wasteworld is volgens hem in strijd met de erfpachtovereenkomst over de financiering en exploitatie van Gulbergen.

De opmerking van voorzitter Ernst Jonkers van de stichting WasteWorld dat de betrokken gemeenten ‘in beginsel positief’ hebben gereageerd op zijn initiatief is, klopt evenmin. Volgens Van der Meijden komt die suggestie van Attero en is die bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden. Alles opgeteld is er schade berokkent, concludeert hij. ,,Voor deze schade stelt MRE Attero aansprakelijk.’’

Boycot

Tot slot laat hij het bedrijf weten dat de gemeenten de ondertekening van de overeenkomst met Wasteworld zullen boycotten.

Manager Nathalie van Zeeland van Landgoed Gulbergen weerspreekt dat afspraken worden gebroken door de overeenkomst met Wasteworld. Ze benadrukt dat Attero de plicht heeft om te zorgen voor een recreatieve ontwikkeling op Gulbergen en dat er nog helemaal niks vaststaat door de afspraken met Wasteworld.