Gemeenteraad eist speelruimte voor Nuenen-Noord

Wethouder Caroline van Brakel (CDA) heeft dat dinsdagavond beloofd aan de gemeenteraad tijdens een discussie over de bouw van seniorenwoningen aan de Emmastraat.

Opstand

Ouders en kinderen zijn in opstand gekomen tegen de bouw van huizen op het terrein dat al jaren braak ligt. Ze vinden dat de oude schoollocatie de ideale plek is voor een speelveld waar veel behoefte aan is. Om de politiek te overtuigen was de buurt dinsdagavond massaal naar het gemeentehuis gekomen.

De gemeenteraad onderkende weliswaar dat er op dit moment voor kinderen te weinig speelruimte is in Nuenen-Noord. Maar de bouwlocatie aan de Emmastraat opofferen voor een speelveld gaat de politieke partijen waarschijnlijk veel te ver.

Onverantwoord

,,Ouderen schreeuwen om appartementen maar voor de oudere jeugd moet er ook speelruimte komen’’, schetste Hein Kranen (Natuurlijk Nuenen) het dilemma. Coalitiepartij CDA toonde begrip voor de wensen van de jeugd maar raadslid Cees Meijvis noemde de komst van seniorenwoningen vanwege de enorme behoefte een goede zaak. Volgens de VVD is het onverantwoord om de gemeente enorm op kosten te jagen voor een speelplek, zei fractievoorzitter Gaby Scholder.

Vóór een definitieve beslissing over woningbouw aan de Emmastraat wil de gemeenteraad daarom zeker weten dat er in Nuenen-Noord alternatieve locaties zijn voor speelruimte. Tegen haar wens geeft de wethouder daarom op korte termijn een overzicht van de beoogde locaties. Anders dan de bewoners denken, zijn er volgens haar in de buurt voldoende kansen.

Tijdelijk

Op verzoek van Nuenense grootste politiek partij W70 bekijkt de wethouder bovendien of het mogelijk is om het terrein aan de Emmastraat snel en eenvoudig geschikt te maken als speelruimte tot er gebouwd gaat worden. Ook de Kloostertuin is in beeld als tijdelijke speelruimte.