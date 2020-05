Gemeenteraad Nuenen ergert zich aan getreuzel rond renovatie sporthal Hongerman

Precies vijf maanden later blijkt dat er amper stappen zijn gezet, constateerden raadsleden woensdagavond. ,,Ik durf te stellen dat er weinig tot niks is gebeurd. Waarom is onduidelijk en dat is onverteerbaar’’, zei PvdA-raadslid Ronald Thomassen.



Veel gemeenteraadsleden oordelen bovendien dat de wethouder eerder zijn dilemma’s op tafel had moeten leggen toen hij begin dit jaar de eerste problemen constateerde.



Zelfs zijn eigen partij GroenLinks wil dat de wethouder in actie komt. ,,Het moet haast hebben. Tempo er op’’, maande GL-raadslid Nico Pijnacker Hordijk. Eerder klaagden ook de sportclubs al over het getreuzel van de wethouder.