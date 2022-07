Genoeg ideeën voor bebouwing Kloostertuin in hartje Nuenen, maar het is wachten op de kosten

NUENEN - De ideeën voor bebouwing in de Kloostertuin in Nuenen ogen fraai: zij schetsen een beeld van wonen in het groen, in het dorpscentrum. Wat werkelijk mogelijk is, hangt af van de kosten. Die zijn binnenkort bekend.