Gerard (74) uit Geldrop na gewapende overval tegen daders: ‘Bedankt dat u mij in leven heeft gelaten’

Hij was nog nooit zo rustig. Gerard van der Velden (74) zit vastgebonden op de stoel in zijn slaapkamer. Om hem heen staan drie overvallers, in het zwart, bivakmutsen op. Een van hen heeft een priem tegen zijn hals gezet en schreeuwt om geld. „Het was heel raar, maar er kwam een kalmte over me heen. Ik was even helemaal Gerard van der Velden. Wat er ook zou gaan gebeuren, ik had er vrede mee.”