Gerard van der Rijt (1947-2020): De dierenarts voor wie iedereen wel in de rij wilde

Maar de dierenarts aan de Geldropse Stationsstraat peinsde er niet over. Hij wilde door, zoals hij altijd was doorgegaan: met drie spreekuren per dag die allemaal uitliepen en met de inzet en ijver die zo kenmerkend waren voor hem. ,,En eigenlijk begrijp ik dat ook wel", zegt zoon Rob nu, ,,die praktijk was zíjn stukje van de wereld. Daar gebeurde de dingen op zijn manier. Die praktijk heeft hem heel lang op de been gehouden".