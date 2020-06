Gerwenaar voorlopig niet terug in ernstig vervuild huis, weer materiaal gevonden voor drugsproductie

GERWEN/EINDHOVEN - De 54-jarige verwarde man die afgelopen weken voor onrust zorgde in Gerwen keert voorlopig niet terug naar zijn ernstig vervuilde huurhuis aan de Kerkakkers. Het huis is dichtgetimmerd en van de gemeente Nuenen mag er vanwege de vervuiling niemand meer wonen.

In een brief aan de Nuenense eigenaresse schrijft de gemeente dat de situatie gevaarlijk is voor de buurt. ,,De vervuiling van de woning is zo ernstig dat die niet meer geschikt is voor bewoning en zelfs een gevaar oplevert voor de gezondheid van zowel de bewoner als de omwonenden’’, schrijft de gemeente.

Zelfgemaakte kaars

Eerder deze maand werden in het huis een drugslab en drugsafval aangetroffen en afgelopen weekend was er brand die is ontstaan door een zelfgemaakte kaars. Het huis is afgesloten van gas, water en elektriciteit.

Volgens de gemeente heeft de politie zondag na de brand materialen gevonden die erop wijzen dat er weer een drugslab of hennepkwekerij werd opgezet in het huis.

Voor langere periode op slot

De eigenaresse moet het huis nog deze week schoonmaken en gevaarlijke stoffen verwijderen. Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het doen op haar kosten.

De gemeente laat desgevraagd weten dat het huis na de ontdekking van het drugslab op 6 juni niet meteen op slot is gedaan omdat burgemeester Maarten Houben nog wacht op een officiële rapportage van de politie. Als die is ontvangen, is de burgemeester van plan om het huis voor langere periode te sluiten.

Bewoner in daklozenopvang

Sinds de brand op zondag verblijft de bewoner in de daklozenopvang in Eindhoven. Volgens vrienden en bekenden is hij er slecht aan toe, is hij niet in staat om voor zichzelf te zorgen en heeft hij professionele hulp nodig.