Gerwense carnaval is te lezen in de sterren

Dode gevonden in Bospark 't Wolfsven in Mierlo

14 februari MIERLO - In een vakantiehuisje op Bospark ’t Wolfsven in Mierlo is vrijdag een dode persoon gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. ,,We houden rekening met verschillende scenario’s vandaar dat we grondig onderzoek aan het doen zijn’’, aldus een woordvoerder van de politie.