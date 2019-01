Geschiedenis Anna Ziekenhuis in Geldrop gebundeld in boek

'Stop met de ijsbaan in Geldrop'

9 januari GELDROP - 'Stop met de ijsbaan die de afgelopen weken in het centrum van Geldrop lag. Door de ijsbaan af te schaffen bespaart de gemeente behoorlijk wat energie.' Dat was de meest opvallende suggestie tijdens een discussie maandagavond in Geldrop over de energietransitie en duurzaamheid.