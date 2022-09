Geschiedenis van het Nuenense Weefhuis in boek vastgelegd

NUENEN - Een stuk Nuenense geschiedenis is vastgelegd in tekst en foto’s. Het gebouw waaromheen nog altijd de sfeer van tentoonstellingsruimte hangt, staat weer in de schijnwerpers.

Het monumentale Weefhuis was weverij, kantoor en opslagruimte. Het werd gered van de sloop en gerestaureerd tot architectenbureau en kunstgalerie. De geschiedenis staat nu in een boek dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. De timing daarvoor is perfect. In het gebouw uit 1888 is de expositie Ver-f-streken te zien. Hierdoor is het karakteristieke pand in ieder geval tijdelijk in de vorige functie hersteld.

Quote Het speelde dag en nacht in mijn hoofd. Het had iets architecto­nisch dat me erg aansprak Henk Smolders

In de jaren 60 staat het leegstaande, vervallen gebouw op de nominatie om te worden gesloopt. De jonge Nuenense (binnenhuis)architect Henk Smolders raakt in 1965 zeer gecharmeerd van de voormalige H.C. van Hoven Damast-, Pellen- & Linnenfabriek: ,,Het speelde dag en nacht in mijn hoofd. Het had iets architectonisch dat me erg aansprak” vertelt hij nadat hij het eerste exemplaar van het boek heeft ontvangen.

De zuidgevel van het pand ligt er dan al uit en haast is geboden. De gemeenteraad wil niet mee in zijn plannen dus betaalt hij alles zelf. Smolders tekent in 1967 een contract en heeft vijf jaar nodig om het pand te restaureren; bepalend voor het behoud van ’t Weefhuis dat er zonder hem niet meer zou zijn geweest.

Boek als een documentaire

Het boek is ontstaan uit ongeordend archiefmateriaal over Smolders dat in 2015 boven water komt en zijn weg vindt naar Heemkundekring De Drijehornick. Daar vindt men het zo interessant dat besloten wordt dat er een boek moet komen. Drie auteurs schrijven het. Hans Korpershoek, Joke van Ouwerkerk – van Eck en Peter Thoben. Door omstandigheden heeft het maken ervan lang geduurd.

Het is chronologisch opgebouwd en kent vier delen. De vroegste geschiedenis van bouw tot bouwval. De periode Henk Smolders waarin hij het inmiddels verloederde Weefhuis tot architectenbureau en kunstgalerie restaureert. De biografie van Henk Smolders. En als laatste, ’t Weefhuis als kunstgalerie met een kleurrijke lijst met alle 115 exposities die er zijn gehouden. Aan deze lijst is te zien dat vele regionale kunstenaars van Smolders de kans kregen om in de kunstgalerie te exposeren.

Het boek is iedere dinsdag tussen 9.30 en 12.00 uur voor 20 euro te koop in het Heemhuis, Papenvoort 15A in Nuenen.