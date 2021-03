Gesprek over verkeerschaos Eeneind bij treinongevallen

In de wijk Eeneind in het zuiden van Nuenen kennen de inwoners het maar al te goed. Wanneer een trein in botsing komt met een persoon, loopt het verkeer vaak volkomen vast. De wijk telt drie spoorwegovergangen en als die dicht zijn vanwege een ongeval, kan doorgaand verkeer geen kant meer op.

In 2020 kwam dit vijf keer voor en dat leidde tot files en gevaarlijke situaties. Niet alleen rijden auto's slalommend om gesloten spoorbomen heen, ook proberen vrachtwagens te keren in smalle straten en krijgen de wijkbewoners te maken met agressieve verkeersdeelnemers die hun geduld verliezen.

Na boze brief volgt nu gesprek

Daarom schreef de Wijkraad Eeneind afgelopen december een bezorgde brief naar ProRail, mede ondertekend door burgemeester Maarten Houben en de politie. Een oplossing is niet simpel. Een tunnel is peperduur, verlengde spoorbomen zijn ook niet veilig (wie onverhoopt er tussen belandt, kan niet weg) en meer politie is niet zomaar beschikbaar. ProRail wil wel graag in gesprek.

Dus gaan alle betrokken partijen binnenkort om tafel om te bespreken wat wél mogelijk is. Dat meldde burgemeester Houben vorige week. „We gaan kijken of we met vier partijen iets kunnen afspreken hoe we in dit soort trieste omstandigheden de verkeersdoorstroom kunnen bevorderen.”