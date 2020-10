‘Gestolen Van Gogh is gekocht door drugscrimineel vanuit de gevangenis’

NUENEN - Het in maart gestolen schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh is in het bezit van een drugscrimineel, die het werk vanuit de gevangenis heeft gekocht.

Dat beweert ‘Kunstdetective’ Arthur Brand dinsdagavond in de laatste uitzending van zijn gelijknamige televisieprogramma. Brand zegt zijn naam te kennen, maar noemt die niet.

De crimineel, die ergens in het land vastzit op verdenking van drugshandel, zou het schilderij vanuit zijn cel hebben gekocht voor ongeveer 400.000 euro, aldus Brand. De kunsthistoricus zegt ook te weten wie het werk heeft gestolen.

Ruilmiddel voor strafvermindering

De koper zou het waardevolle doek willen inzetten als ruilmiddel bij justitie, om zo strafvermindering te krijgen. Brand heeft gesproken met de advocaat van de crimineel. “Ik heb hem duidelijk gemaakt, dat hij het werk beter kan teruggeven”, zei Brand op televisie. “Het is nu afwachten of de advocaat zijn cliënt hiervan kan overtuigen. Niemand weet of en wanneer het schilderij weer terugkomt.”

De politie weet volgens Brand ook wie de koper is. Dat zou aan het licht zijn gekomen bij de omvangrijke kraak van gecodeerde chatberichten van criminelen onderling, afgelopen zomer.

Gestolen op geboortedag Van Gogh

De Lentetuin werd eind maart ontvreemd uit het Singer Museum in Laren. Een maf toeval was, dat dat gebeurde op de geboortedag van de wereldberoemde schilder. In het verleden zijn vaker doeken van Van Gogh gestolen en aangeboden aan criminelen, die de kunst als ‘onderpand’ in eventuele strafzaken wilden inzetten.

Het doek uit 1884 heet voluit ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’. Het geeft de tuin achter het huis van de ouders Van Gogh weer. De schilder woonde in die tijd in Nuenen, waar hij ook de Aardappeleters schilderde. De Lentetuin was in het bezit van het Groninger Museum, dat het had uitgeleend voor een tentoonstelling in het Singer Laren.

