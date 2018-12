Getuigen van caféruzie Nuenen: ‘Barkruk werd bezoeker fataal’

NUENEN - Een klap met een barkruk zou het slachtoffer van de caféruzie vrijdag in Nuenen noodlottig zijn geworden. Volgens getuigen was de man zelf ‘gewapend’ met een ijzeren staaf.

De caféruzie in Nuenen die vrijdagavond het leven kostte aan een 60-jarige man werd beslecht met een barkruk. Dat zeggen getuigen die op het moment van de ruzie in Bar Van Gogh waren. De twee mannen hadden eerder op de avond ruzie gekregen en vermoedelijk buiten gevochten. Het slachtoffer keerde even later samen met zijn zoon terug in de kroeg om verhaal te halen. Hij zou daarbij een ijzeren staaf in zijn handen hebben gehad. Bij de tweede vechtpartij die ontstond, werd hij geraakt met een barkruk.

Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat van de verdachte, Bert de Rooij, willen in dit stadium nog niet inhoudelijk reageren op de zaak. De verdachte, een 25-jarige jongeman uit Nuenen, werd gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van doodslag. Die besliste dat hij nog twee weken langer in voorarrest blijft.

Geen vechtersbazen

De caféruzie is in Nuenen het gesprek van de dag. De verbazing is groot, niet in de laatste plaats vanwege de locatie. Bar Van Gogh wordt door Nuenenaren omschreven als een gemoedelijke dorpskroeg met veel stamgasten. Geen plek waar je een noodlottige ruzie verwacht. Ook over de twee betrokkenen klinkt geen kwaad woord in het dorp. Geen van beiden staat bekend als vechtersbaas.

De bloemen en kaarsen die op een tafeltje voor de kroeg zijn neergelegd, herinneren niettemin aan wat zich hier in het weekend heeft afgespeeld. Het ging vrijdagavond mis toen twee mannen iets voor elf uur ruzie kregen. Waarom is niet helemaal duidelijk. Na wat gescheld en geduw zou er buiten zijn gevochten. Maar het is de tweede vechtpartij, ongeveer een kwartier later, die het slachtoffer noodlottig wordt. Hulpdiensten kwamen te laat om hem te kunnen redden.

Slachtoffer is Oskar Pudelko

Het slachtoffer is de 60-jarige Oskar Pudelko. De in Eindhoven opgegroeide ondernemer had een bedrijf in het herstellen van funderingen. Met innovatieve technieken kon hij het verzakken van oude gebouwen voorkomen. De panden werden daarbij soms in zijn geheel opgetild zodat de fundering kon worden gerepareerd.