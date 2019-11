Gevoel van saamhorigheid bij gezamenlijke lunch in Mierlo

,,Bijna altijd is het nieuws over de zorg negatief. Laten wij er hier in Hof van Bethanië maar eens een positieve draai aan geven.” Dat zegt Riek Hermes (81). Voor het derde jaar op rij nam zij als bewoonster van het woonzorgcentrum in Mierlo het initiatief voor een gezamenlijke lunch. Mensen van de huishoudelijke dienst, klusjesman, verzorgers, vrijwilligers, stagiaires, fysiotherapeuten, artsen en bewoners, iedereen schoof donderdag aan. ,,Dit geeft een geweldig gevoel van saamhorigheid. En het zet de medewerkers in de zorg in het zonnetje”, vindt Hermes.