Gevoelig lied ‘Ons Dorp’ uit Nuenen gaat viraal

‘We dreigen door de sluiting letterlijk het contact met gasten te verliezen en krijgen zo vaak de vraag hoe het gaat dat we iets wilden doen. Onze gasten een hart onder de riem steken met een positieve boodschap”, vertelt Sharon in hun lege en koude café. ,,Tja, de verwarming hoeft nu voor niemand te draaien.”

De clip werd vorig weekend geplaatst en raasde als een lopend vuurtje door Facebook en YouTube. Echtgenoot Martijn Hems: ,,De impact is veel groter dan we hadden verwacht. Het is ongelooflijk waar de reacties vandaan komen. Uit heel Nederland maar ook uit België en zelfs in Brazilië en Mexico is de clip bekeken. Kroeg­eigenaren plaatsen ’m op hun eigen sites omdat ze zich helemaal in de tekst over de situatie in de horeca kunnen vinden. En Omroep Cuijk heeft zich gemeld voor uitzending.”

‘Ons Dorp, ik weet nog hoe het was, men stond er aan de bar met glas, bier van diverse brouwerijen…’

Martijn: ,,Het idee voor de tekst ontstond al tijdens de eerste lockdown. Ons Dorp en Het Dorp van Wim Sonneveld, er was altijd al die connectie. Vanwege de melancholie in het nummer zeiden we tegen elkaar ‘het zal toch niet zo zijn dat wij straks ook zo over de kroeg praten’. Als iets van vroeger, iets uit het verleden, dan kunnen wij ook wel een liedje maken.”

Sharon: ,,Toen hebben we de tekst al geschreven, in een half uurtje of zo en naderhand hier en daar nog wat aangepast.” Zoals de zin over het lange haar. Martijn: ,,Die stond er in maar hebben we er uit gehaald toen de kappers weer open mochten. Maar daarna kon-ie weer terug.”

Toch werd de clip toen nog niet opgenomen. ,,Vlak daarna gingen we weer open en hadden we genoeg te doen maar nu in de tweede lockdown was het een goed moment”, zegt Martijn.

Zowel bij de zangopname thuis als bij het filmen van de clip in het café kregen ze professionele hulp van vrienden. Het filmpje is in zwart-wit. ,,Dat past precies bij de sfeer vonden wij. In de laatste paar seconden komen de kleuren en dat is symbolisch voor onze hoop dat we over een tijdje weer open mogen.” Gezien de vele reacties zijn zij niet de enigen die dat hopen.

‘En terwijl wij de vele glazen vulden, zagen wij de vaste gasten staan. Wij hebben een kroeg en moet je weten, dat wij er gewoon voor blijven gaan’