Gevonden loden buis in het oude StrabrechtCollege roept vragen op

GELDROP - Dat er een herdenkingssteen was om het begin van de bouw van het oude Strabrecht College in Geldrop te herdenken, wist iedereen. De zwarte steen met inscriptie was in de muur gemetseld in de aula tegenover de receptie. Wat niemand meer wist was dat er een holte achter de steen zat waarin een loden koker met inhoud zat. Behalve een oorkonde zat er een briefje in dat vragen opwerpt: Wie is Harry? En wie kladderde er met stift een paar woorden op en een datum die later is dan die op de ingemetselde steen?

Duizenden leerlingen moeten de inscriptie op de steen gelezen hebben waarop staat: De achtste november 1974 toen met de bouw van het Strabrecht College werd begonnen, plaatste de voorzitter van de bestuurscommissie Joh.L. van Sante deze steen. ,,Het was de bedoeling om de steen te sparen en hem netjes uit de muur te halen”, vertelt directeur Hans Abels. ,,Op de een of andere manier is dat misgelopen. De sloop ging te snel en de muur met steen en al werd gesloopt. Gelukkig viel het de kraanmachinist op dat er iets bijzonders tussen het puin lag.”

Hij waarschuwde de conciërge die er samen met geschiedenisleraar Kees Kempers op af ging. De steen, waarvan een hoekje afgebroken was, herkenden ze, maar ze vonden ook nog een loden buis met butsen en deuken die achter de steen 47 jaar ingemetseld had gezeten.

Ongeschonden

,,Het was een klus om de buis open te slijpen zonder de inhoud te beschadigen”, vertelt Abels. De conciërge heeft het heel precies gedaan en toen kwam er een ongeschonden oorkonde tevoorschijn met het zegel van de gemeente Geldrop. De sierlijk geschreven tekst brengt wat feiten uit 1974 naar voren: Juliana was koningin, J.A. van Kemenade minister van onderwijs en L.M.J. van Erp burgemeester van Geldrop.

Maar dat was niet het enige ongeschonden papier dat tevoorschijn kwam. Er zat nog een klein briefje in de loden buis met de in balpen geschreven tekst: Harry wil je dit dichtsolderen, ondertekend met een paraaf. Daaronder staat met een blauwe stift: 12-11-1974 v d Wiel. ,,Zou het Harry van de Wiel zijn die de buis heeft dicht gesoldeerd?” vraagt Abels zich af. ,,En wilde hij onsterfelijk worden door het briefje bij de oorkonde te doen? Het zou geweldig zijn als we hem op konden sporen. We zijn van plan om de steen met inscriptie, de oorkonde en het briefje in een vitrine in de nieuwe school te plaatsen. De vitrine krijgt een QR-code waarmee het verhaal achter de voorwerpen kan worden beluisterd. Een foto van Harry zou het geheel compleet maken.”

Geen personeelslid

Abels hoopt dat Harry jong was in die tijd en nu na 47 jaar nog in leven is. Een ding is zeker: Harry van de Wiel was geen personeelslid van het Strabrecht College in die tijd, zijn naam staat niet in de annalen.

Dat Harry een datum op het briefje kladderde die vier dagen later is dan de datum op de steen, is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. ,,De achtste november was de startdatum van de bouw", aldus Abels. ,,Maar de steen met inscriptie is natuurlijk niet echt de eerste steen geweest. Hij is mogelijk een paar weken later pas gelegd, dat gaat zo wel vaker.”

Het nieuwe Strabrecht College heeft een modern ventilatiesysteem, is gasloos en voorziet zelf in de energiebehoefte, maar herbergt geen nis met loden koker om een oorkonde ongeschonden bijna een halve eeuw te bewaren. ,,Wethouder Van Otterdijk heeft een boom gepland”, zegt Abels. ,,Die blijft langer dan 47 jaar herinneren aan de nieuwbouw.”

Volledig scherm De oorkonde. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volledig scherm Het briefje dat uit de loden koker kwam. © Olga Maria Berger