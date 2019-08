Gezichten van de horeca: De Stam in Gerwen is meer dan zomaar een bruin café

Vertrouwen, dat is belangrijk in café De Stam. ,,Er gaat hier veel op de pof. Vaak gaat het viltje met wat die avond is verteerd met een stamgast mee naar huis. ‘Maak maar over’, zeg ik dan. Dat komt altijd goed.” Aldus kroegbaas Bas van Keulen van De Stam. Hij vertelt verder dat hij op een bijzondere manier aan zijn kroeg kwam. ,,Vroeger was ik hier stamgast, maar de dame waar de kroeg van was had er niet veel zin meer in. ‘Ik weet wel iemand die het over wil nemen, hij heeft alleen niet veel geld.’ We hebben iets kunnen regelen en zo begon het.”