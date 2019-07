Gezichten van de horeca: Kees Brouwers in Geldrop telt weleens tot tien

Blauwalg in gemeente­vij­ver Nuenen ondanks experiment

22 juli NUENEN - Ondanks een experiment van waterschap De Dommel is er toch weer blauwalg ontstaan in de gemeentevijver in Nuenen. De gemeente waarschuwt dat contact met het water kan leiden tot maag- en darmklachten en huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Ook is het advies om niet meer te vissen in de vijver bij het Nuenense gemeentehuis.