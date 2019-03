Gezocht: hulp bij ‘even uit verleden halen’ van mensen met dementie Geldrop en Heeze

GELDROP/HEEZE - Iedereen die het een uurtje per week gezellig wil maken voor iemand met dementie is welkom op de informatiebijeenkomsten van Het Momentum en woonzorgcentra Ananz in Geldrop en Heeze.

Op 18 maart wordt een bijeenkomst gehouden in wooncentrum Berkenheuvel, Grote Bos 8 in Geldrop en op 25 maart in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze, van 19.00 tot 20.30 uur.

Het is voor iemand met dementie belangrijk om even uit het verleden gehaald te worden. Een vrijwilliger kan daarvoor zorgen door leuke dingen te doen zoals samen koffiedrinken, spelletjes te doen of iets buiten de deur te ondernemen. De vrijwilliger wordt gematcht met een bewoner van een van de verzorgingstehuizen van Ananz, zodat er gezamenlijke interesses en gespreksonderwerpen zijn.

Leren kennen

Het is de bedoeling om iedere week dezelfde bewoner te bezoeken, zodat vrijwilliger en bewoner elkaar goed leren kennen. De bijeenkomst is ook bedoeld voor mantelzorgers die meer willen weten over het vrijwilligerswerk ten behoeve van hun naaste met dementie die woont in een woonzorgcentra van Ananz.