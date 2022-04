Gezondheidscentrum Nuenen-Zuid hoopt met sober ontwerp eindelijk snel te kunnen gaan bouwen

NUENEN - Een sober, functioneel gebouw, zonder appartementen of franje. Daarmee hopen de bedenkers eindelijk Nuenen-Zuid het lang verwachte nieuwe gezondheidscentrum te kunnen gaan bieden.

Met een beetje geluk kan de bouw ervan ergens in 2023 beginnen, zodra voormalig basisschool De Mijlpaal is gesloopt. Dan is de weg vrij om naast winkelcentrum Kernkwartier gezondheidscentrum GHC Nuenen op te richten. Hierin nemen twee huisartsenpraktijken, een apotheker en een fysiotherapeut hun intrek.

Dinsdag oordeelde het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) van de gemeente Nuenen dat het ontwerp in principe in orde is. Wel drong de ‘welstandscommissie’ aan op nog wat kleine verfraaiingen, zoals het wat opener maken van de gevel en het toevoegen van een sierrand op het dak.

Quote Omdat de bouwkosten toenamen, hebben we andere locaties bekeken, keerden toch terug en hebben het plan ingekrom­pen Camiel Wammes, Apotheker en oprichter Gezondheidscentrum Nuenen

Geen probleem, reageerden architect Roland de Lange (Van der Schoot Architecten) en Camiel Wammes, apotheker in Nuenen en mede-initiatiefnemer van GHC Nuenen. Met name laatstgenoemde was allang blij dat de weg nu eindelijk vrij lijkt om te gaan bouwen.

Al tien jaar bezig om GHC voor elkaar te krijgen

„Wij zijn al tien jaar bezig”, verzuchtte Wammes tegenover het TRK. Met huisartsen Daniëlle van den Top en Jesse van de Sande en zijn broer Wessel liep Wammes in die tijd op tegen traag handelen van de gemeente, bezwaren uit de buurt en meer tegenslag.

„Een jaar geleden hebben we het project zelfs stilgelegd, omdat de bouwkosten enorm toenamen. We hebben andere locaties bekeken, keerden toch terug en hebben het plan ingekrompen.” Oorspronkelijk zou het GHC een derde verdieping krijgen met enkele appartementen, maar die zijn geschrapt: te duur.

Wat over is gebleven zijn twee verdiepingen in een sober gebouw van lichte bakstenen. Op de begane grond komt de apotheek en de fysiotherapeut, ‘boven’ nemen de twee huisartsenpraktijken hun intrek. Het GHC komt pal naast winkelcentrum Kernkwartier.

Naastgelegen woongroep voor senioren heeft al goedkeuring

Daarnaast, ten zuiden van het GHC, verrijst een complex met negentien appartementen van seniorenwoongroep De Mijlpaal. Het ontwerp daarvan kreeg in februari al goedkeuring van het TRK. De woongroep hoopt begin 2023 te kunnen gaan bouwen, zei initiatiefnemer Jan Kempers, die dinsdag ook aanwezig was op de bijeenkomst.

Als er geen grote bezwaren uit de buurt komen en de gemeente Nuenen het bestemmingsplan vlot regelt, kan het Gezondheidscentrum later in dat jaar ook gaan beginnen met bouwen. Dat wordt hoog tijd, meent apotheker Wammes. „Het is van enorm belang om de gezondheidszorg voor veel Nuenenaren op peil te houden.”

De huidige apotheek van Wammes in Nuenen-Zuid is gevestigd in het Kernkwartier, maar de huisartsen zitten al jaren in een krap noodgebouw daarnaast.

Volledig scherm Impressie van het nieuwe gezondheidscentrum in Nuenen-Zuid (rechts). Links het geplande complex met seniorenwoningen. © Van der Schoot Architecten