Gezondheidscentrum Nuenen-Zuid niet hoger, maar wel iets breder

Minder ruimte voor ‘maatschappelijke functies’

In dat laatste gebouw nemen huisartsen, een apotheek en een fysiotherapeut hun intrek. Lange tijd was sprake van nog meer ‘maatschappelijke functies’, maar dat lijkt niet haalbaar. In totaal komt er nu 1500 vierkante meer ruimte hiervoor, verdeeld over twee verdiepingen. In het verleden was nog sprake van 1750 vierkante meter, verdeeld over drie etages.