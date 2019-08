Gijs Brüsewitz uit Mierlo: 104 en zo scherp als een mes

Zomerserie Zolder­schat­ten: Fabriek in brand, lamp in de hand

10 augustus MIERLO - Hij is verroest. En wanneer hij precies voor de laatste keer heeft gebrand, is ook onduidelijk. Sowieso zijn er vraagtekens over de geschiedenis ervan. Maar door een dramatische gebeurtenis in (waarschijnlijk) 1929 wordt de petroleumlamp gekoesterd in huize Kroezen.