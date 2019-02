Gijzenrooi in Geldrop te duur voor glasvezel

GELDROP-MIERLO - Het aansluiten van 11 Gijzenrooise adressen op glasvezel is zo duur dat het hele project van verglazing van het Geldrop-Mierlose buitengebied er door in gevaar zou komen. Er wordt naar een oplossing gezocht. Lukt dat niet, dan valt Gijzenrooi buiten de boot.

De firma Glasvezel buitenaf wil het Geldrop-Mierlose buitengebied verglazen. Het gaat om 200 adressen, waarvan het overgrote deel in het buitengebied van Mierlo. Momenteel kunnen geïnteresseerden zich via de site van de firma aanmelden. Als 50 procent dat voor 11 maart heeft gedaan, wordt het project uitgevoerd. De teller stond gisteren op 47 procent.

Kink in de kabel

Maar er is een kink in de kabel: de elf adressen op Gijzenrooi. Om die te bereiken moet zo ver gegraven worden, dat de kosten te hoog worden. ,,Dat zou een onverantwoorde prijsdruk op ons businessmodel leggen", aldus projectleider Roël Hoppezak van Glasvezel buitenaf. Er moet volgens hem voor dat ene stukje Gijzenrooi wel 15 maal zoveel gegraven worden. Het hele project zou dan tonnen extra kosten met als gevolg daarvan het vervallen van de vaste, lage aansluitprijs van 1815 euro. ,,Er zouden dan per aansluiting honderden euro's bij komen. En dat willen we niet", aldus Hoppezak.

Voorwoordje

De kwestie heeft al voor onenigheid gezorgd met de gemeente. Vorige week zei wethouder Hans van de Laar nog dat hij zo baalt dat hij een voorwoordje in de informatiebrochure van Glasvezel buitenaf heeft geweigerd. ,,Natuurlijk willen we iedereen op snel internet. Maar meer dan faciliteren, kunnen we niet”. En daarmee doelde hij er op dat de gemeentelijke regels zijn versoepeld waardoor de glasvezel op 40 centimeter diepte mag liggen en niet meer op 60 cm. Hoppezak wijst er op dat de gemeente eerder die regels niet wilde versoepelen. In 2017 wilde Glasvezel buitenaf het buitengebied van Geldrop-Mierlo ook al ‘meenemen’, toen ook in Nuenen een campagne van start ging. Maar toen werkte de gemeente Geldrop-Mierlo niet mee.

‘Eigen gebied’

Probleem met Gijzenrooi is dat Glasvezel buitenaf dichtbij niet op een ‘eigen’ gebied kan aantakken. Het buurtschap wordt omgeven door het glasvezelnet van Reggefiber in Geldrop-centrum, van Glasvezel Eindhoven in Eindhoven en van HSL in Heeze-Leende. Aanhaken op het eigen glasvezelnet in Nuenen kan wel, maar is ver en duur omdat het Eindhovens Kanaal in de weg ligt.

Gemeentegeld